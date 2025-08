Fedez, "non può piovere sempre": ufficiale, chi è la nuova fiamma

Fedez ufficializza la sua relazione con la stilista milanese Giulia Honegger. "Non può piovere per sempre", ha scritto il rapper in un post su Instagram. Un modo per alludere alla fine di un periodo difficile e al ritorno alla serenità. Tra le foto a corredo anche una in cui i due si baciano in maniera appassionata. La coppia era stata paparazzata da diversi settimanali di gossip già nei giorni scorsi. Oggi invece arriva l'ufficialità. Tra gli scatti pubblicati dal cantante, oltre a quelli con la nuova fiamma, ce ne sono alcuni che ritraggono il suo cane Silvio e altri che invece immortalano momenti delle sue serate in Sardegna.

Si tratterebbe della prima relazione stabile per Fedez dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. La Honegger, giovane stilista cresciuta a Milano, ha fondato il brand Ayme con l’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Su Instagram, dove ha un profilo privato e quindi inaccessibile a chi non la segue, conta poco più di 14mila follower. Un aspetto, questo, da cui si desume che si tratti di una ragazza molto riservata.