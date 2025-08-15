Fedez travolge Ilaria Salis: "Vince Miss Italia"

Libero logo
venerdì 15 agosto 2025
1' di lettura

Durante il Red Valley Festival di Olbia, mercoledì notte, Fedez ha infiammato il pubblico con una versione rivisitata del suo brano Tutto il contrario, lanciando attacchi al vetriolo contro numerosi personaggi dello spettacolo e della politica.

Dal palco, in bermuda e canottiera nera, il rapper milanese ha preso di mira Ilaria Salis, europarlamentare, con una battuta provocatoria: "Quest’anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare". Ha poi continuato il suo dissing con Tony Effe, anche lui ospite del festival, con versi come: "A Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i bocchini coi succhiotti".

Fedez, "non può piovere sempre": ufficiale, chi è la nuova fiamma

Fedez ufficializza la sua relazione con la stilista milanese Giulia Honegger. "Non può piovere per semp...

Non sono mancati attacchi ad altri artisti: Achille Lauro, accusato di aver frequentato Chiara Ferragni, è stato deriso con "il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro"; Elodie, per il concerto a San Siro, con "a San Siro lo spin off di Chi l’ha visto?". Fedez ha anche ironizzato sul suo matrimonio, paragonandolo a un concerto dei Coldplay, alludendo a un presunto tradimento ripreso dalla kiss cam. La performance, davanti a migliaia di fan, ha scatenato reazioni online. Il festival, che ospita artisti come Max Pezzali, Salmo e Sfera Ebbasta, si conferma un evento di richiamo. 

Chiara Ferragni, "molta sofferenza": rumors sul periodo buio

Un ritorno di fiamma per Chiara Ferragni. L'influencer si trova in vacanza a Ibiza assieme ai due figli, Leone e Vit...

