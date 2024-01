Andrea Delogu: "È strano ma non credo di essere l'unica a farlo"

11 gennaio 2024 a

"Le poche volte che faccio la vasca, mi copro con un asciugamano per il freddo": Andrea Delogu ha voluto condividere questa informazione con i suoi follower su Instagram. E così in una storia si mostra in vasca da bagno con un asciugamano bianco che la copre. E a corredo scrive: "Lo so, è strano, ma non credo proprio di essere l'unica a farlo". Poi, si sofferma sugli oggetti circostanti spiegando: "Questa spazzola con l'unicorno l'ho presa in Lapponia". Mentre sul suo make-up perfetto chiarisce che si tratta di un "trucco tinta che è resistente all'acqua".

La speaker radiofonica, insoma, condivide con i suoi fan non solo quotidianità, lavoro e viaggi ma anche momenti un po' più "intimi". Nelle scorse ore, tra l'altro, la Delogu ha postato anche una serie di nuove foto che immortalano i momenti più belli dei giorni scorsi. Il post ha riscosso, neanche a dirlo, molto successo tra i fan. E tanti sono stati, infatti, sia i mi piace che i commenti. "La più bella di Instagram", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Ti si ama, sei fantastica". E ancora: "Sei unica! Bellissima anche la tua cagnolina". La conduttrice, in effetti, è molto amata su Instagram e i suoi follower amano sia i suoi post leggeri e simpatici che quelli un po' più riflessivi e profondi.