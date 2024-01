Andrea Delogu, "carissimo": due cornetti? Uno scontrino da capogiro

04 gennaio 2024 a

"È un Paese carissimo": Andrea Delogu lo ha scritto nelle sue storie Instagram a corredo di una foto che mostra lo scontrino di una colazione in Lapponia, dove si trova in vacanza col compagno, Luigi Bruno. La speaker radiofonica ha fatto sapere, così, di aver pagato la bellezza di 17.60 euro per due cornetti salati. Negli ultimi giorni, la conduttrice sta intrattenendo i suoi seguaci raccontando tutte le particolarità del suo viaggio. Negli ultimi video, in particolare, ha spiegato quanto sia rigido lì il clima. Cosa che rende tutto più complicato.

La speaker ha anche raccontato che lei e il fidanzato sono stati costretti a comprare dei cerotti scalda piedi e mani per ripararsi dal freddo estremo, dal momento che coprirsi con indumenti pesanti a quanto pare non è sufficiente. Basti pensare, d'altronde, che i termometri in Lapponia segnano addirittura -43 gradi. Un'altra informazione che Andrea decide di condividere con i suoi follower riguarda le ragazze originarie del posto, che portano sempre i capelli sciolti o le code di cavallo basse perché costrette a indossare dei cappelli di lana in ogni occasione.

In questi giorni, tra l'altro, la Delogu si sta mostrando senza un filo di trucco. E a spiegare il motivo è stata lei stessa: "È impossibile truccarsi qui, vi avviso. Con freddo, sciarpe e lacrime di disperazione, congelate. Scordatevi di truccarvi. Proprio ora che sono diventata una makeup artist...".