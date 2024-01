Ilary Blasi, altre rivelazioni sulle corna? Totti e Noemi replicano così

12 gennaio 2024 a

a

a

Francesco Totti e Noemi Bocchi non rimangono a guardare. Di fronte a nuove rivelazioni di Ilary Blasi, i due replicano con una frecciata. La conduttrice Mediaset, dopo il documentario "Unica", ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro: Che stupida. La mia verità. Inutile dire che all'interno la Blasi ripercorre anche la fine della relazione con l'ex marito: "Avevo l'impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. 'Che stupida' è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso", lo ha presentato sui social.

E la reazione del fu calciatore e della sua nuova compagna non è mancata. Anche loro hanno scelto i social. In particolare due storie su Instagram pubblicate sull'account di Noemi. Il commento? O meglio, la frecciata? "Ci beviamo su" dice la canzone in sottofondo mentre i due sorseggiano cocktail, aspettando l'uscita del libro autobiografico.

"Un finale inatteso", il ritorno a cannone di Ilary Blasi: nuove rivelazioni su Francesco Totti

Insomma, le tensioni non mancano. L'ipotesi riavvicinamento dopo il "like" di Totti a una foto con la Blasi sembra ormai impossibile. E le nuove confidenze di quest'ultima rischiano di essere un altro terremoto in arrivo.