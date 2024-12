Massimo Giannini contro Meloni: "Ha trasformato l'Italia in una Polonia mediterranea"

Roberto Tortora 18 dicembre 2024 a

La settimana scorsa il centro dell’attenzione è stato il Circo Massimo di Roma, dove si è tenuta la convention annuale dei movimenti giovanili di destra, meglio conosciuta come “Atreju”. Un’occasione per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ribadire i risultati ottenuti dal governo e attaccare le opposizioni.

A DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris, si fa un punto del discorso del premier con Massimo Giannini. Floris chiede una valutazione delle ire della Meloni su una frase pronunciata da Romano Prodi in un’altra trasmissione dell’emittente di Cairo, PiazzaPulita. Prodi aveva detto: “Meloni è potente, perché é obbediente, a Musk e al padrone di Musk. Essere forte, perché si ubbidisce in modo fedele, a un dato punto uno poi perde la propria identità”.

Cosa voleva dire l’ex-premier emiliano? Giannini chiarisce: "Questo aspetto, per una leader politica che si presenta ai suoi elettori e ai cittadini italiani come una donna con gli attributi, dà fastidio anche per una questione ideologica. Non dimentichiamo mai che la Meloni viene dal Movimento Sociale Italiano, che era una forza politica rigorosamente anti-atlantista e anti-americana. Oggi ha cambiato radicalmente la sua posizione e ha trasformato l’Italia in una sorta di Polonia mediterranea, cioè rigorosamente filo atlantista, obbedisce agli Stati Uniti e per alcuni versi è stato un bene, ad esempio nella guerra russo-ucraina, però, rispetto al suo elettorato di base soprattutto, è come mettere il coltello nella piaga”.

Floris aggiunge: “Alla convention dei suoi militanti, Atreju, lei ha detto di non essere cambiata”. Giannini, dopo aver visto il video con uno stralcio del suo intervento, commenta: “A me ha ricordato non una presidente del Consiglio, ma la leader del fronte della gioventù qual’era lei quando militava nell'MSI, del tutto priva di grazia di Stato quando governi un Paese. Dopo 3 anni, per il solo fatto di aver fatto esperienza con vertici internazionali etc., dovrebbe aver acquisito maggior grazia di Stato, invece continua a parlare come fosse la leader dell'opposizione che era allora”.