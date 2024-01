Bruganelli, flirt con Spinalbese? "Belen mi ha telefonato": una rivelazione mai fatta prima

14 gennaio 2024 a

Sonia Bruganelli si racconta a Verissimo. Ospite della puntata di domenica 14 gennaio su Canale 5, l'ex opinionista del Grande Fratello Vip torna a parlare della separazione da Paolo Bonolis. Ma, soprattutto, dei diversi flirt a lei attribuiti dopo la lontananza dal conduttore. Tra questi quello con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, con cui è stata vista più volte.

"Non sto con Antonino, purtroppo - ammette a Silvia Toffanin -, potrei essere anagraficamente sua madre. Però e questo lo devo dire, ho rischiato di essere una dei nomi di Belen, perché lei l'ha pensato, credo. Ho ricevuto una telefonata da Belen a Natale, voleva sapere delle cose, io le ho detto che conosciuto sua figlia Luna, una bambina dolcissima, perché lui mi ha aiutato con mio figlio Davide, che gioca a calcio qui nella squadra a Milano, per fargli conoscere delle persone".

Poi in studio entra anche Adele, la terza figlia avuta da Bonolis: "È quella con cui ci ho provato di più, è l'unica con cui ho fatto sempre davvero la mamma, con gli altri due, per una serie di sensi di colpa non ce l'ho. È quella che ho vissuto di più nei miei tempi più adulti, quindi, ci sono i pro e i contro, io e lei siamo quasi simbiotiche".