Bonolis, "finché uno dei due non cade". Gela la Toffanin su Sonia Bruganelli

Roberto Tortora 20 novembre 2023 a

Ha intrattenuto una generazione intera di bambini e adolescenti con i suoi programmi pomeridiani su Italia1 negli anni Ottanta e Novanta, poi è passato al mondo degli adulti con show, quiz a tema e programmi esistenziali. Fino ad arrivare al palcoscenico del Festival di Sanremo.

Oggi Paolo Bonolis è una certezza della galassia Mediaset e si è concesso in un’intervista a 360 gradi nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Inevitabile che la conduttrice abbia voluto indagare sul rapporto del conduttore romano con la sua ormai ex-moglie, Sonia Bruganelli.

Il tema è stato introdotto con una clip in cui la donna spiega che, nonostante la separazione, trascorre ancora del tempo con l’ex-marito e nutre grande stima e rispetto per lui. Bonolis non può che confermare: “La versione l’ha detta Sonia, ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Sì, finché uno dei due non cade. Io sto sempre con lei, non mi muovo da là”.

La Toffanin, in un sincero “io tifo per voi”, spera in un ritorno di fiamma, ma Bonolis dà una risposta spiazzante: “Ma guarda che non succede niente, sono state prese in considerazione delle cose e basta. Si dice che l’anima è un conto e il corpo un altro, però pure il corpo…”. La conduttrice brancola nel buio: “In che senso?”. E il conduttore di Ciao Darwin la mette in imbarazzo: “Tu fai ancora l’amore con tuo marito?”. La Toffanin, mani sul volto, risponde con un timidissimo “si”, portando la questione sui binari di Bonolis, che dice: “E vedi, c’è pure il corpo, no?”.

La partner di Pier Silvio Berlusconi cerca una via d’uscita: “Come chiudiamo questo argomento?” e la risposta di Bonolis è semplice: “Cambiamolo”. Ancora la Toffanin: “L’importante è che tu stia bene”. Il padrone di casa di “Avanti un altro” ci scherza su: “Ma io sto bene, e che sei, un medico di famiglia? Sto bene. Preferivi che accusassi il colpo?”. La conduttrice di Verissimo replica: “Preferivo che tutto fosse come prima”. Il match-point è di Bonolis: “Ma guarda che è meglio che sia cambiato il rapporto perché prima evidentemente le cose non andavano bene”. La Toffanin non può che deporre le armi: “Ok, basta, mi faccio gli affari miei”.