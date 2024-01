Otto e Mezzo, Montanari usa il caso Pedretti per attaccare Meloni e la destra

15 gennaio 2024 a

E a Otto e Mezzo va in scena l'attacco di Tomaso Montanari al governo, alla destra e a Giorgia Meloni. Nel corso della puntata andata in onda questa sera, lunedì 15 gennaio, al centro del dibattito c'è il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si sarebbe tolta la vita dopo il caso dei commenti social arrivati per una recensione, probabilmente fake sul suo locale.

Il caso ve lo abbiamo raccontato: Giovanna Pedretti ha risposto a una recensione razzista e omofoba e in pochi giorni è diventata una eroina del web. Poi la recensione da cui tutto è partito è stata messa in dubbio e così è scattata la shitstorm sulla povera Giovanna.

Ma Tomaso Montanari a Otto e Mezzo fa un doppio salto carpiato e lega questa vicenda, che coinvolge anche Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, con la destra e il governo Meloni. Leggere pre credere: "Questa destra porta avanti i metodi dell'aizzamento del branco contro il nemico. Lo ha fatto Giorgia Meloni attaccando Chiara Ferragni dal palco di Atreju e dunque questo modo di fare si riflette anche in vicende come questa". Parole davvero pesanti che faranno certamente discutere. Il tentativo disperato, l'ennesimo, da parte della sinistra di legare ogni polemica alla destra di governo. Ma i sondaggi parlano chiaro, il tentativo di sabotare il centrodestra con Acca Larentia e con il caso Pozzolo è finito nel nulla....