Giovanna Pedretti, lo sfogo di Renzi: "Shitstorm? Difficile capirlo finché non ci sei dentro"

Il caso di Giovanna Predetti fa parecchio discutere. La donna che si sarebbe tolta la vita nelle acque gelide del Lambro, prima di della morte era stata attaccata pesantemente dai social per la risposta a una recensione (probabilmente fake) che riguardava il suo ristorante. Gli inquirenti ora dovranno capire come sono andate le cose e soprattutto accertare i motivi della morte della ristoratrice.

E questo dramma ha riaperto il dibattito sui social spesso intesi come una sorta di "Cassazione" che esprime giudizi e spesso presta il fianco alla gogna. E su quanto accaduto è intervenuto anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "È difficile capire che cosa sia una shitstorm finché non ci sei dentro. È difficile capire che cosa si prova quando il primo che passa per la strada o sui social pensa che sia suo diritto insultarti, denigrarti, offenderti. Bisogna avere un buon carattere. E bisogna sperare che la tua famiglia regga", afferma su "X".

E ancora: "Non commento il singolo caso se non con un pensiero commosso alla famiglia della vittima. Ma il messaggio che voglio dare è: occhio, ragazzi, l’odio social fa molto più male di quello che pensate. Quelli come me hanno le spalle larghe, reggono e rilanciano, ma mantengono il sorriso. C’è chi non riesce a sopportare il peso. Impariamo a essere più gentili con gli altri. A rispettare le loro storie senza avere sempre la pretesa arrogante e violenta di chi giudica senza sapere nulla della vita degli altri. Impariamo a rimanere umani". Insomma il dibattito resta aperto.