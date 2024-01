Chiara Ferragni, entra nel negozio chiede un pandoro: video virale

16 gennaio 2024 a

Sta diventando virale il video girato da un giovane nel negozio di Milano di Chiara Ferragni. Il ragazzo infatti entra nello store, che è praticamente vuoto e chiede ironicamente alla commessa: "Avete un pandoro?". La ragazza gli volta le spalle, risponde imbarazzata: "No". Poi si gira di spalle e continua a fare quello che stava facendo, mentre il giovane la ringrazia ed esce.

Nel primo giorno di saldi invernali, nel negozio milanese della influencer, a due passi da corso Como e piazza Gae Aulenti, di gente se ne era vista ben poca. Dopo la bufera del pandoro Balocco Pink Christmas - a cui sono seguite le polemiche anche sulla vendita delle uova di Pasqua e della bambola Trudi - che l’ha travolta e il recentissimo caso Coca-Cola che ha mollato la Ferragni, i suoi follower non sembrano interessati ai top rosa confetto o alle borsette di strass scontati fino a metà prezzo, che fanno capolino dietro la vetrina sulla quale campeggia ancora la scritta natalizia 'Make a wish, make a gift, 'esprimi un desiderio, fai un regalo'.

Il negozio è vuoto. All’interno solo due commesse, vestite in total look Chiara Ferragni, che si muovono un po' annoiate tra gli scaffali dorati. All'esterno qualcuno si ferma sulla soglia dello store, dà un’occhiata ai prezzi, sbircia oltre il vetro e poi va oltre. "Chiara Ferragni ormai è caduta in declino, poverina - dice una signora con la sua bambina - non abbiamo niente del suo brand e penso che non compreremo mai qualcosa. Stavo guardando una valigia rosa per mia figlia che andrà a Londra ma non penso la prenderò".