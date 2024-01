Mara Venier, come si presenta in studio: la sua prima volta a 73 anni

21 gennaio 2024 a

Pochi se ne sono accorti, al primo sguardo, ma Mara Venier si è presentata in studio a Domenica In, su Rai 1, con un look nuovo di zecca. Decisamente ardito e trasgressivo, se si pensa al fatto che la conduttrice veneta, ma ormai romana d'adozione, ha 73 anni. Portati splendidamente, certo, ma soprattutto vissuti da "nonna rock".

Così si definisce Zia Mara su Instagram: sulla sua pagina ha pubblicato un video che ha mandato letteralmente in delirio i suoi tanti fan. La biondissima e simpatica conduttrice, poche ore prima di presentarsi davanti alle telecamere di Domenica In, ha pensato bene di sottoporsi a una sesssione nello studio di un tatuatore professionista per farsi disegnare sul braccio il suo primo tatuaggio. "Solo mio nipote poteva convincermi", scrive la Venier. Insieme a lei ci sono Giulio e sua mamma, la figlia di Mara Elisabetta Ferracini. Per una bella ed emozionante "sfida di famiglia".

Niente di invasivo, per carità. Una stellina sul polso destro, un modo per legarsi ulteriormente all'amatissimo nipote con cui è legata da un rapporto di grande intesa. "È stata una proposta di mio nipote", ha spiegato la Venier. Anche Elisabetta ha lo stesso tatuaggio sul polso.

E tra i tanti amici vip che hanno messo "like" al video, c'è anche chi la mette in guardia: "Abbiamo iniziato tutti con una stellina... attenta che poi non fermi più", scherza Asia Argento, l'attrice che ha il corpo costellato di ben più vistosi e aggressivi tatuaggi. E Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, sorprende tutti: "Anche io e la mamma abbiamo lo stesso cuoricino".