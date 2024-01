Domenica In, "escluso Al Bano ovviamente": lo sfregio in diretta

21 gennaio 2024 a

"Ecco la tassa Al Bano". Il pubblico di Domenica In non sembra aver gradito particolarmente la scelta di Mara Venier di dedicare un'ampia fetta del programma alla storia del Festival di Sanremo, per scaldare il clima in vista dell'edizione 2024 al via tra un paio di settimane.

I telespettatori che seguono il salottino domenicale di Rai 1 e commentano su X si scatenano in battute velenose e anche piuttosto cattive, tutte dedicate agli "attempati" ospiti musicali in studio. Albano Carrisi, certo, ma anche Tiziana Rivale, apprezzatissima però per la voce così come il grande Tony Dallara (che cantando Romantica a 87 anni fa addirittura commuovere Zia Mara), l'ex ugola dei Matia Bazar Silvia Mezzanotte (bravissima, ma mai amata come Antonella Ruggiero, va detto), i Ricchi e Poveri. E la sfilza di sfottò e critiche è francamente impressionante.

C'è chi fa del sarcasmo ("Facendo zapping ho messo su Rai 1 e non riesco a staccarmene. Domenica In è così interessante che se io fossi nelle altre reti, denuncerei il programma per superiorità ideologica e intellettuale. Ma che scherzi? Roba da far impallidire Obama"), chi invece ci va giù piatto e diretto: "Karaoke in casa di riposo?", "Che tristezza", "Un microfono per Marina Occhiena... spento", "Una RSA. Oggi ce schioda qualcuno in diretta", "Meno male che con Amadeus non ci dobbiamo sorbire Al Bano e company in gara a Sanremo. Me li ricordo quei Festival con Ron. Per fortuna sono solo un brutto ricordo. Grazie Ama!", "Ma cosa abbiamo fatto di male ad Al Bano e alla Rai che continuano ad accanirsi contro i nostri cog***i?", "In diretta da Villa Arzilla, reparto RSA, imbarazzante veramente", "Per quante domeniche ci dobbiamo sorbire questi jurassici mi chiedo", "Però ci sono anche dei Sanremo più recenti... qua si fermano agli anni 80...".

A qualcuno però il parterre di ospiti è piaciuto: ""Ecco io vorrei un Sanremo fatto da Mara così, con questi artisti. Escluso Al Bano ovviamente", "Grazie a zia Mara stiamo trascorrendo un bellissimo pomeriggio domenicale con le belle ed intramontabili canzoni italiane".