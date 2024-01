Antonella Clerici, dolore per Claudio Baglioni: "Mi si è spezzato il cuore"

22 gennaio 2024 a

Claudio Baglioni ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Una notizia che ha scosso particolarmente Antonella Clerici. Andata in onda con È sempre mezzogiorno nella puntata di lunedì 22 gennaio, la conduttrice di Rai 1 ha raggiunto il centro dello studio con il brano "Mille giorni di te e di me" dell’artista in sottofondo. Da qui il commento: "Sono le 11.57 e benvenuti con Mille giorni di te e di me. Mille giorni di noi, questa è una fantastica canzone di Claudio Baglioni. Mi si è spezzato il cuore quando ho sentito che Claudio ha annunciato che lascerà le scene musicali nel 2026…”.

E ancora, lasciandosi andare a un vero e proprio plauso: "Baglioni a me piace da morire e credo di sapere canzoni sue che nessuno sa. Mi è sempre piaciuto tantissimo Claudio, e nei suoi brani ognuno ha sempre ritrovato un pezzetto di sé. Prepariamoci quindi ad applaudire questo giro d’onore di Baglioni, perché sta per fare un nuovo disco, poi i concerti, mille giorni di concerti, fino a ritirarsi". In ogni caso per la Clerici a un certo punto bisogna ritirarsi e saperlo fare al momento giusto.

"Spero di capirlo anch’io - ammette -, è molto importante questa cosa". Annunciando il suo ritiro, lo stesso cantante aveva detto: "Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per mille giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi. Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri".