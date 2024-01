Lorenzo Biagiarelli, girano voci pesanti: "Non se la sente. E la Rai aspetta la verità"

19 gennaio 2024 a

Una auto-sospensione dalla tv. A questo sarebbe giunto Lorenzo Biagiarelli, il food blogger e compagno di Selvaggia Lucarelli travolto sui social dal drammatico caso di Giovanna Pedretti. Biagiarelli anche oggi non è andato in onda su Rai 1, disertando E' sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici dal quale manca da lunedì. All'indomani, cioè, della morte per suicidio della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano.

Era stato proprio Biagiarelli, qualche giorno prima, a scatenare involontariamente una gogna mediatica nei confronti della titolare della pizzeria Le Vignole, accusata di fatto dal "not chef", come si definisce lui su Instagram, di aver risposto a una recensione falsa sui social guadagnanandone facile pubblicità. La Pedretti aveva difeso disabili e comunità Lgbtq, ma il sospetto alimentato in parte dallo stesso Biagiarelli era che ci fosse proprio lei dietro quella recensione falsa. La reazione dei social ha fatto il resto, con la Pedretti che potrebbe non aver retto al peso delle accuse.

Dal giorno del ritrovamento del cadavere della ristoratrice nel fiume Lambro, Biagiarelli è sprofondato in un comprensibile silenzio mediatico, mentre sulla sua testa (e su quella della Lucarelli) piovevano critiche durissime. Il forfait a E' sempre Mezzogiorno appariva scontato, come confermato dalla stessa Clerici in diretta lunedì scorso: "Oggi non è con noi Lorenzo che, come sapete, è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni". La pausa del 34enne di Cremona, però, continua.

Secondo un retroscena di Fanpage, Biagiarelli "non se la sente di andare in onda", e la Rai sarebbe ancora in attesa di conoscere la verità dell'ex giudice di Cortesie per gli ospiti su Real TIme, a E' sempre Mezzogiorno dal 2020. Lui e la Clerici, scrive Fanpage, "si sono sentiti a poche ore dalla diretta di lunedì scorso e, proprio in quell'occasione, lo chef aveva comunicato il desiderio di trascorrere qualche giorno lontano dal video".

Nelle scorse ore, era stata Fiorina D'Avino, figlia della Pedretti, ad attaccare direttamente la Lucarelli: "L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima". "Mi dispiace moltissimo per la morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia - l'ultimo commento social di Biagiarelli sulla vicenda -. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. Ci tengo a respingere con forza le accuse di 'odio social' e 'shitstorm' dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza. Vi invito solo, se davvero pensare che la signora Giovanna si sia tolta la vita per un inesistente 'odio social', a riflettere sul concetto di verità".