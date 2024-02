Chiara Ferragni, feroce sfottò di Fiorello a Sanremo 2024: affondata con uno striscione

06 febbraio 2024 a

Fiorello non perdona. E non delude. Alla prima apparizione al Festival di Sanremo 2024, infatti, ecco il clamoroso e feroce sfottò a Chiara Ferragni. Ed è subito il mattatore assoluto di una serata, fino ad ora, non particolarmente scoppiettante.

Si torna in un baleno allo scorso anno, con lo showman che ha imitato l'influencer - ora caduta in disgrazia per le note vicende - per l'abito indossato sul palco nel 2023, quando Ferragni era co-conduttrice di Amadeus. In collegamento dall'Aristonello, Fiorello ha mostrato anche un grande striscione a terra con scritto "Ama pensati libero... questo è l'ultimo", giocando sulla scritta che aveva esibito Ferragni sulla sua schiena ("Pensati libera") e sul fatto che questo sarà, come annunciato dallo stesso Amadeus, sarà il suo ultimo Sanremo. La maglietta della Ferragni, per inciso, fu al centro di molte polemiche e dibattiti.

"Solo per fare questo striscione - ha quindi ironizzato Fiorello - è stato preso mezzo budget per la produzione di 'Bella Ma'", ha concluso Fiorello con la sua tagliente ironia.