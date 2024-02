Sanremo 2024, bordata di Gino Paoli contro Amadeus: "Soprattutto le canzoni di mer***"

Alessandra Menzani 06 febbraio 2024 a

a

a

Sanremo 2024, le pagelle del Festival di Alessandra Menzani:

10) La faccia luttuosa di Fiorello, da Fabio Fazio su Nove, all’annuncio di Amadeus che ogni notte il Festival si chiuderà alle 2. Pensa come siamo messi noi che il giorno dopo andiamo in ufficio.

9) Ornella Muti e la figlia Naike annunciano: andremo a Sanremo a cantare la canzone degli agricoltori. Fiorello invita sul palco la mucca. Mancano solo i Cugini di Campagna.

"Non si presenti nuda come lei": altra bordata-vip contro Elodie

8) Gino Paoli al podcast La Tintoria: «Un tempo la canzone di m***da non arrivava a Sanremo, invece adesso ci arrivano soprattutto quelle». Ipse dixit.

7) Alessia Marcuzzi a Viva Radio 2 speciale Sanremo impellicciata e super sexy. Che si mangia a colazione?

6) Nek e Renga, in gara in coppia, incontrano i giornalisti allestendo una conferenza stampa particolare in cui si improvvisano baristi e fanno i caffè ai cronisti. Grazie, carinissimi, ma qualcuno dica loro che l’idea l’aveva avuta prima nelle strade di New York Bradley Cooper.

5) Rosa Chemical quest’anno non bacerà in bocca nessuno: lo ha promesso Amadeus, che ancora ricorda il limone - scandalo del cantante con Fedez davanti gli occhi increduli di Chiara Ferragni. Siamo più sereni (per sicurezza, comunque, Fedez è rimasto a casa bello paciarotto).

"Ora tutti bigotti?". Elodie, Fiorella Mannoia ad alzo zero: che schiaffo a Gino Paoli

4) Paola Ferrari. Suo malgrado, è diventata protagonista della conferenza stampa d’esordio per un’infelice battuta del direttore artistico: «Con queste luci sembro Paola Ferrari», ha detto. Il conduttore ed ex deejay si è lamentato per un problema agli occhi: «Io ho le lenti a contattato e con queste luci, che non avevo durante gli altri anni, non vi vedo bene. Questo è il modello Paola Ferrari». O Barbara d’Urso, volendo.

3) Ruffianata di Stash, dei The Kolors, durante le prove all’Ariston. Appena finisce di cantare (alla grande) si rivolge alla platea: «So che in sala ci sono anche i giornalisti, grazie a tutti». Furbetto.

2) La frase del momento: «Ne parliamo dopo Sanremo».

1) Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo al roof Ariston: «Mi sembra di essere tornato al 2020». Oddio. Ricordiamo che nel 2020, l’anno di «Dov’è Bugo?», scoppiò la pandemia Covid appena dopo l’evento. Che gufata.