L'Eredità, Martina gela lo studio: "Per chi cerca la campana"

A L'Eredità va in scena uno strafalcione d'altri tempi. Nella puntata andata in onda ieri sera, martedì 6 febbraio, nel Trio, il gioco iniziale, qualcosa va per il verso storto. La concorrente Martina deve indovinare la parola mancante tra "Per chi" (...) "campana". La soluzione, ovvia, è "suona", ma la concorrente, forse un attimo distratta, ha risposto "cerca". E immediatamente si è portata a casa il primo errore della serata.

È lo stesso Marco Liorni a correggerla: "La risposta esatta è "suona", peccato davvero". Dopo qualche giro di domande, Martina finisce nel tritacarne della sfida a due, a tempo, con le parole da indovinare in pieno stile "impiccato". La concorrente perde la sfida ed è costretta ad abbandonare il gioco. Ma nella stessa serata c'è stato anche qualche momento di sbandamento per la definizione di "zeuzera", il nome di un insetto che ha fatto letteralmente impazzire i concorrenti.

Dopo qualche minuto di gioco, Liorni, quasi infastidito, ha affermato: "Allora mi dite cosa è questa zeuzera?". Alla fine una delle concorrenti sceglie la risposta esatta "insetto" e così il giro della zeuzera finisce. Ma la puntata di ieri sera ha ovviamente scatenato i social che in tutti i modi hanno cercato di dare le risposte in tempo reale anticipando addirittura i concorrenti.