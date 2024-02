L'Eredità, l'insetto fa impazzire i concorrenti: panico in studio

06 febbraio 2024 a

a

a

No, L'Eredità non si ferma neppure con il Festival di Sanremo alle porte. E così, nella serata iniziale della kermesse dell'Ariston - oggi, martedì 6 febbraio - eccoci nello studio di Marco Liorni, al programma di Rai 1, il game-show delle parole e dei loro legami.

Puntata in cui al centro, spesso e volentieri, torna proprio il Festival, che la Rai promuove con tutte le armi possibili. Non solo canzonette, ovviamente. L'Eredità prosegue con il copione che, ogni sera, appassiona milioni di italiani che commentano su X in tempo reale le gesta dei concorrenti e quanto accade in studio.

Ma in particolare c'è stata una parola che ha letteralmente scatenato il pubblico a casa. Si tratta del termine "zeuzera", che i concorrenti hanno lungamente provato ad associare al suo significato corretto. Per inciso, la zeuzera è una particolare falena appartenente alla famiglia Cossidae, un insetto diffuso in Europa, detto anche rodilegno giallo.

Come detto, la zeuzera ha scatenato il panico tra i concorrenti, che ci hanno messo molto tempo a indovinare la soluzione corretta. Ma anche su X, in parallelo, si sprecavano ironie e stupore: c'era chi postava la foto dell'insetto, chi commentava "ma che bella la zeuzera". E ancora, qualcuno si interrogava: "Voi a casa sapete cos'è?". Qualcun altro, laconicamente, scriveva: "Booooh!". E infine, ecco anche chi si sfogava contrariato: "Basta con questa parole da sapientoni!". Ma è L'Eredità, bellezza...