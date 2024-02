John Travolta umiliato, "non firma la liberatoria": deflagra il caso a Sanremo

08 febbraio 2024 a

a

a

Diventa un caso clamoroso la scenetta di John Travolta che balla la "Qua qua dance" con Amadeus e Fiorello fuori dal teatro Ariston. Il divo americano, come annunciato in mattinata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, su Rai 1, si è rifiutato di firmare la liberatoria con la Rai per l'utilizzo di quelle immagini, poiché non sapeva che sarebbe stato coinvolto nel siparietto giudicato da molti telespettatori come il più imbarazzante non solo di Sanremo 2024, ma di tutta la storia del Festival.

"Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia", ha confermato tra il serio e il faceto lo stesso Fiorello, a Viva Rai 2. "Lì ho detto: la nostra carriera è finita. Quella di Travolta forse, la nostra di sicuro". Di fatto, dunque, il video dell'esibizione in esterna non potrà più venire trasmessa dalla Rai e resterà (non si sa ancora per quanto) solo in Rete, nei video ripresi dai telespettatori e diventati virali in poche ore.

Oltre al caso Ballo del qua qua, è esplosa anche la grana della "pubblicità occulta" delle scarpe indossate da Travolta. Le sneakers bianche indossate dal famoso attore americano sono del marchio U-Power e in prima fila proprio al teatro Ariston c'era il presidente Franco Uzzeni.

Sui social dell'azienda sono stati ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi di Travolta che balla con la scritta 'in anteprima le nuovissime scarpe'. Una delle storie mostra inoltre il presidente dell'azienda all'Ariston con le stesse scarpe di Travolta. L'attore è inoltre il protagonista dello spot delle scarpe U-Power insieme a Gerard Butler, uscito nell'autunno scorso con i sottotitoli in italiano della durata di 2 minuti e 32. "Wow ci si muove proprio bene con queste scarpe. Troppo comode", dice Travolta nello spot.