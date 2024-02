John Travolta, Fiorello al Tg1 prima del Festival: la frase che cambia tutto

08 febbraio 2024 a

La vicenda di John Travolta ha letteralmente ribaltato il sentiment su Sanremo nello spazio di pochissime ore. Quel balletto con il volto stanco, tirato durante l'esibizione dice tutto. E come è noto le polemiche non sono mancate. C'è chi sui social ha fatto nero Amadeus per la scelta artistica di confinare un'icona del cinema mondiale in una gag così stupida. E lo stesso conduttore durante la conferenza stampa di questa mattina ha sbottato: "Non facciamo polemiche con queste str...". Però una cosa va detta: Amadeus è al comando di uno show ed è sulla qualità dello show che viene giudicato e criticato da parte del pubblico e anche dai cronisti e dai telespettatori sui social. Non si tratta di polemica ma di giudizio sul prodotto in scena. Amadeus e Fiorello hanno fatto sapere che tutto era stato predisposto e che John Travolta era stato avvisato.

Ma a questo bisogna ricordare le parole profetiche pronunciate da Fiorello nel collegamento consueto con il Tg1 delle 20:00 poco prima dell'inizio del Festival. Fiorello ha usato poche parole ma chiare: "John Travolta ancora non lo abbiamo incontrato.

John Travolta "spacca" Amadeus e Fiorello? Attenzione alle loro parole

Lo vedremo durante il primo break pubblicitario e decideremo cosa fare. Credo sia la fine della sua carriera in Italia". Parole che successivamente si sono rivelate vere. Non è detto sapere se Fiorello stesse scherzando quando ha affermato di non aver ancora avuto alcun contatto con l'attore a circa 15 minuti dall'inizio della seconda serata del Festival. Ma di certo, alla luce di quanto accaduto nel corso dello show e alla luce delle polemiche di questa mattina, qualche dubbio è lecito...