Russel Crowe, la frase sfuggita mentre sfotteva John Travolta: "Ma che c..."

Siparietto tra la co-conduttrice del festival di Sanremo, Teresa Mannino, e la star di Hollywood Russell Crowe. La comica siciliana, rivolgendosi all’attore ha detto: "Abbiamo scoperto che hai origini italiane, pur non avendo un cognome come Di Caprio, Coppola, De Niro...". A quel punto il "gladiatore" l’ha incalzata dicendo: "...Travolta!", e riscuotendo l’immediato applauso e i sorrisi da parte del pubblico. Quindi Russell Crowe e Amadeus si sono scambiati il segno del 5 con la mano. L'attore ha anche mimato con le mani il becco di una papera, un chiaro riferimento al ballo del qua qua che tanto ha fatto discutere in queste ore.

Russel Crowe ha fatto lettaralmente esplodere l'Ariston con il suo gesto, applausi a scena aperta. Poi lo stesso attore ha pronunciato "What f...", il nostro "ma che c***", proprio mentre prendeva in giro John Travolta.

Una frase sfuggita ai più che però sottolinea quanto il gladiatore abbia anche lui gradito poco l'esibizione di John Travolta. Insomma per il povero Travolta non c'è pace. Inultiel dire che la clip di Russel Crowe è diventata immediatamente virale sui social. In pochi istanti è stata condivisa migliaia di volte e in tanti hanno affermato che questo sarà un momento di Sanremo 2024 che resterà nella memoria di tutti.