Domenica In, "ma chi è?": Amadeus interrotto in diretta, la reazione della Venier

Simpatico siparietto quello messo su da Amadeus e Fiorello a Domenica In su Rai 1. Mara Venier stava facendo delle domande al direttore artistico nonché conduttore di Sanremo in vista dell'inizio del festival martedì 6 febbraio, quando all'improvviso è comparso un uomo col costume di Batman. Si trattava appunto di Fiorello. All'inizio, però, probabilmente non riconoscendolo subito, la conduttrice ha chiesto: "Ma chi è?". "Sono Batman", ha risposto lo showman siciliano facendo scoppiare tutti a ridere. "Ma tu sei qui per Sanremo?", gli ha chiesto Amadeus. A quel punto però è comparso anche Fabrizio Biggio, braccio destro di Fiorello a Viva Rai2, vestito da Wondertrans. Che alla Venier ha detto: "Mara io e Batman ti seguiamo sempre, tutte le domeniche".

La kermesse ligure andrà in onda su Rai 1 da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Trenta i cantanti in gara, tra cui Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, i Negramaro, Angelina Mango, i The Kolors, Gazzelle, Loredana Bertè, Diodato, Sangiovanni, Alfa, Il Volo. Mentre tra gli ospiti internazionali ci sono gli attori Russel Crowe e John Travolta. I co-conduttori, invece, saranno Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione del festival; Giorgia; Teresa Mannino; Lorella Cuccarini e Fiorello per l'ultima serata.