Sanremo 2024, il raptus di Giuliano Sangiorgi: bacia all'improvviso Emma

Il Fantasanremo, il gioco legato al Festiva che dà punti in base alle bravate degli artisti in gara sul palco sta ormai spopolando. E così i cantanti sanno il fatto loro e sul palco cercano di regalare punti ai propri fan. Ora arrivano con una scopa in mano, ora abbracciano il conduttore o regalano fiori ai genitori o al direttore d'orchestra. E il re di questo gioco è di sicuro Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Ne sa qualcosa di sicuro Emma. La cantante ha presentato proprio l'esibizione dei Negramaro, un strano destino che ha unito il Salento a Sanremo. Titolo del brano di Giuliano Sangiorgi e Negramaro: “Ricominciamo tutto”. Brano in perfetto stile Negramaro, sognante ed evocativo, con la voce di Giuliano Sangiorgi che si perde nelle varie sfumature che l'artista salentino ha sempre declinato da 20 anni a questa parte.

Ma prima di cominciare a cantare, proprio Giuliano Sangiorgi ci regala un grande momento da ricordare: il cantante prende tra le mani il volto di Emma: “Posso baciarti?”. “Sì”. E il cantante le stampa un bacio sulla bocca. Un gesto probabilmente legato appunto al Fantasanremo. Ma qualcuno sui social comincia a stufarsi di questa eccessivo ricorso ai gesti a sorpresa non per la naturalezza dello stesso gesto ma solo a fini di punti e di classifiche da scalare...