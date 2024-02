John Travolta, l'ad Rai Roberto Sergio: "Voleva rubare a casa dei ladri"

10 febbraio 2024 a

a

a

Il John Travolta gate continua a tenere banco a Sanremo sia per la presunta pubblicità occulta a un paio di scarpe sia per la gag del ballo del Qua Qua. Sul tema è stato interpellato l'ad Rai Roberto Sergio, che al Foglio avrebbe detto: "Voleva fare il furbo in Italia, rubare a casa dei ladri“. Un'espressione che Salvatore Merlo ha tradotto come “l’eterna versione, o l’eterno ritorno, di acca nisciuno è fesso”. La questione è così spinosa che l'azienda di viale Mazzini avrebbe già deciso di passare al contrattacco dichiarandosi tradita dall’attore statunitense. Di qui l'esigenza di tutelare il proprio operato, come ribadito nella conferenza stampa di questa mattina.

Pare che sia stata avviata in primis un’inchiesta interna su quanto successo con Travolta. L'ad "esclude categoricamente che qualcuno tra i collaboratori della Rai, o di Amadeus, fosse d’accordo per mandare in onda l’immagine di quelle scarpe di marca indossate dall’attore americano. Ma se così non fosse, noi lo scopriremo e cacceremo qualsiasi collaboratore o dipendente infedele". Secondo la Rai, John Travolta non avrebbe rispettato – come ha sottolineato Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time – “l’impegno a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente valenza pubblicitaria e o promozionale anche con riferimento al vestiario e accessori utilizzati se non da Rai preventivamente autorizzati per iscritto”.