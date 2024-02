Domenica In, Venier apre la puntata e viene insultata sui social: scoppia il caso

18 febbraio 2024 a

Mara Venier dà una lezione agli ultras di Gaza che tanto hanno attaccato la conduttrice per aver fatto semplicemente il suo mestiere. Come è noto la Venier ha letto un comunicato Rai per dissociarsi dalle parole di Ghali che usando il palco di Domenica In-Speciale Sanremo ha di fatto accusato Israele di genocidio. Dopo le parole di Mara Venier che ha letto la nota dell'ad Sergio in cui l'azienda ha preso le distanze dalla posizione del cantante, è arrivato il vento dell'odio proprio addosso a "Zia Mara". Inoltre nel corso della settimana si sono scatenati alcuni sit in di protesta davanti alle sedi Rai proprio per difendere la posizione di Ghali e attaccare anche verbalmente Mara Venier.

La conduttrice non ha passato una settimana facile e di fatto ha anche confessato, in un'intervista al Corriere della Sera, di avere pianto. A questo punto gli odiatori di professione hanno rincarato la dose in apertura di puntata questo pomeriggio. La Venier infatti non ha fatto alcun accenno a quanto accaduto e così ecco che è scattato l'odio rosso sui social, insulti e offese indicibili: "Ancora guardate questa sottomessa al sionismo?", ha scritto uno dei tanti utenti su X.

Un altro leone da tastiera ha aggiunto: "Dopo le parole sentite domenica scorsa, state ancora a guardare Mara Venier. Cambiate canale e basta. O uscite di casa, ancora meglio". Non finisce qui: "Tanto Mara Venier entrerà con le lacrime agli occhi il pubblico in sala gli farà la standing ovation, lei dirà le stesse c*** dell'intervista ma questa volta nominerà Gaza e lei l'istituto lvce 2.0 andranno avanti", scrive un altro utente. Insomma una vera e propria tempesta di fango gratuito a cui la Venier ha risposto con grande signorilità.