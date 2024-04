Otto e Mezzo, Bocchino e De Angelis su Schlein: "Persa la superiorità", "Doveva usare il lanciafiamme"

08 aprile 2024 a

a

a

Italo Bocchino non usa giri di parole a Otto e Mezzo nella puntata dell'8 aprile. Al centro del dibattito c'è lo sfascio del campo largo e le difficoltà del Pd. Bocchino spiega in modo chiaro quali sono i limiti di Elly Schlein: "Non ha le spalle larghe per reggere l'urto di quanto sta accadendo nel Pd. È caduta la superiorità morale della sinistra, quella superiorità che ha sempre portato i dem a puntare il dito contro gli altri senza guardarsi dentro".

Sulla stessa linea anche Alessandro De Angelis: "Elly Schlein ha perso una grande occasione per andare in Puglia con il lanciafiamme, si è persa davvero una occasione. E ciò che ha detto Giuseppe Conte avrebbe dovuto dirlo proprio Elly Schlein e invece niente. Questa cosa va detta, con chi fai le primarie? Con i carabinieri?". E critico su Elly Schlein è stato anche Andrea Scanzi in collegamento: "Una cosa giusta l'ha detta Giuseppe Conte, Elly Schlein non sta cambiando il Pd ma è il Pd che sta cambiando la Schlein".

"Ma se quel codice esiste dal 2008?". Pd, la resa dei conti: Picierno affonda Schlein

Parole che hanno indispettito Alessandra Moretti: "Scusate ma la patente di moralità ce l'ha solo Giuseppe Conte? Dei casi che hanno riguardato il Movimento Cinque Stelle che cosa pensa il leader grillino? Rispondete perché ci avete attaccato pesantemente". Insomma ormai nel campo progressista la tensione è alle stelle.