Chiara Francini, la Rai chiude subito "Forte e Chiara". "Forse ho esagerato"

Non è finita bene per Chiara Francini in Rai, soprattutto è finita prima del previsto. A causa degli ascolti deludenti, Rai 1 ha deciso di chiudere anzitempo lo show dell'attrice toscana, Forte e Chiara, dopo appena la seconda puntata.

Non ci sarà, dunque, la terza prima serata. "Il programma era stato pensato con con finalità sperimentali ma pur veicolando valori importanti e originali non ha prodotto risultati auspicati", spiega la nota della direzione Prime Time della Rai. Lei, Chiara, sembra averla presa bene, o comunque fa buon viso a cattivo gioco e sui social, tra il serio e il faceto, sembra chiedere scusa ai telespettatori e togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Forse ho esagerato".

"Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano - spiega la Francini su Instagram -. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e porn***star, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen". Un mix un po' troppo esuberante.

"Sono un'egocentrica da 1° serata, tiro in ballo il Cardinale Ravasi e i sinistri": Chiara Francini si confessa

"Forse ho esagerato - ha quindi aggiunto la diretta interessata -. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri... pure! Buongustai!".

Alla fine, a risolvere la situazione ci prova l'amico e conterraneo Leonardo Pieraccioni con una battuta delle sue: "Anche a scuola quelli più bravi facevano tre anni in due! Sei avanti".