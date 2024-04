Viva Rai 2!, Fiorello: "Ecco la punizione per la Bortone..."

23 aprile 2024 a

Fiorello è tornato al timone del mattino di Viva Rai 2 e non ha potuto non commentare quanto accaduto nel weekend, dopo che Serena Bortone ha letto integralmente il monologo di Antonio Scurati, dopo che la tv di Stato aveva “bloccato” la sua ospitata. E ha ipotizzato quale possa essere la “punizione” in serbo per la Bortone: «Adesso ti becchi la punizione... A me Roberto Sergio già me l’ha comunicata. Lo sai che c’è un Decalogo di cose che in Rai non puoi fare». Lo showman siciliano, con la solita ironia, ha detto la sua sul monologo di Scurati: «Ha scritto un libro su Mussolini, una trilogia. Questo è il record dei record: il monologo censurato più visto dei monologhi censurati. Ieri siamo andati al ristorante sul menù c’erano i primi, i secondi ed il monologo di Scurati. Cosa leggerà il Papa all’Angelus? Il monologo ovviamente!».