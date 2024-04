È sempre Cartabianca, scontro Sardone-Serracchiani: "Lo Stato deve fare lo Stato"

Roberto Tortora 24 aprile 2024 a





Il tema dell’aborto e della legge 194 è tornato di stretta attualità, dopo che in Parlamento è stato approvato l’emendamento che prevede la presenza di associazioni antiabortiste nei consultori ai quali si rivolgono le donne che intendono interrompere la gravidanza e, soprattutto, dopo che il vicedirettore del TG1, Incoronata Boccia, ospite alla trasmissione “Che sarà” di Serena Bortone, ha detto che “stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire, perché anche la politica ha paura a dirlo, che l’aborto è un omicidio”. In merito alla nuova legge, nella pratica, le Regioni potranno avvalersi di queste associazioni "pro life", come di fatto è già accaduto in alcune realtà a guida centrodestra (in Piemonte e nel Lazio, ad esempio) in forza di alcune delibere.



La polemica è subito divampata, anche nello studio di “È Sempre Carta Bianca”, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Tra i suoi ospiti c’è un bel botta e risposta, la prima ad intervenire è Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che sostiene la riforma governativa nonostante appoggi anche la libera scelta delle donne: "La legge 194 non si tocca e tutte le donne devono poter abortire in maniera sicura e legale. Per me questo argomento non è in discussione. Ma lo Stato deve fare lo Stato e garantire la vita".



Di parere nettamente opposto, invece, è Debora Serracchiani, deputata del Partito Democratico, la quale invece sostiene che: "Le donne devono poter scegliere se abortire, la scelta è solo loro. Non è possibile infilare un emendamento dicendo che ci sono associazioni private che possono entrare nei consultori. Qui si sta toccando la legge 194". Chiude, infine, il giornalista Andrea Scanzi: "Qualcuno mi deve spiegare cosa c’entrano le associazioni pro vita con il PNRR. Come possono aiutare le donne se le colpevolizzano e le fanno sentire in colpa, facendo anche sentire il battito cardiaco del feto?".