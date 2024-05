Chiara Ferragni si ricicla al cinema? "Se lei ci sarà lo saprete presto"

08 maggio 2024 a

Chiara Ferragni diventa attrice? L'indiscrezione è che l'influecer sarà tra i protagonisti del film Maserati a racing life. Un riscatto dopo la separazione da Fedez e l'inchiesta sul Pandoro Balocco. Andrea Iervolino, ceo della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (Ilbe), produttore della pellicola, in una intervista al Corriere non conferma ma nemmeno smentisce la voce (peraltro la Ferragni in questi giorni era proprio a Los Angeles). "Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo".

Insomma, se i brand l'hanno scaricata, il grande cinema invece la chiama: "Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano". Non solo. "Vedo in lei un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo", insiste Iervolino.

Ed "essendo un produttore di film italiani internazionali, e quindi distribuiti in tutto in mondo, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto".

Il film è in preparazione, "abbiamo già iniziato la produzione in virtual set. La parte drama e la parte action sarà girata tra l’estate e l’autunno", spiega il produttore. E sarà girato a Modena, "questo posso confermarlo". Si tratta sicuramente "di un film internazionale importante ma che parla di una storia italiana. Avere tanti follower aiuta per gli aspetti promozionali ma un film deve essere un’opera di qualità. Chiara ha sicuramente i requisiti per diventare un’attrice internazionale".

Girata da Bob Moresco che ne ha scritto anche la storia, la pellicola che "costa oltre 100 milioni di dollari" avrà un cast con "grandi star internazionali", rivela Iervolino. Ma "nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se" Chiara Ferragni "dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati".