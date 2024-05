L'aria che tira, Laura Tecce e la rissa con l'anti-Toti: "Non so come si veste lei, ma..."

10 maggio 2024 a

"Si giri e le veda". Laura Tecce a L'aria che tira su La7 è scatenata contro le trans-femministe che hanno contestato la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, costretta a lasciare il palco degli Stati generali della Natalità.

Gian Domenico Caiazza, candidato alle Europee con gli Stati Uniti d'Europa (la lista che vede Italia Viva e +Europa uniti per superare lo sbarramento) si rifiuta di considerare il look delle contestatrici un elemento di dibattito: "Si vede che lei non ha mai manifestato, si vede che le manca antropolicamente questa esperienza". Ma la Tecce insiste: "Ne vado fiera". "Io come politico e candidato non è che posso pretendere di girare in pubblico come il Re o la Regina gridando 'non si devano permettere di contestarmi'", prosegue Caiazza. E la Tecce esplode di nuovo: "Allora verrò al suo comizio a contestare e urlare, magari vestita diversamente, voglio vedere come la prende".

La questione tracima e invade anche il dibattito, totalmente diverso, sull'inchiesta per corruzione che ha travolto la Regione Liguria, con il governatore Giovanni Toti agli arresti domiciliari.

