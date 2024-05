Eurovision, fischi per Eden Golan: arriva la contestazione dei pro Palestina

11 maggio 2024 a

Era probabilmente l'esibizione più attesa. Tutti gli occhi puntati su Eden Golan, la talentuosissima cantante israeliana. Fra le favorite per la vittoria finale, l'artista era attenzionata da tutti: appassionati ma anche osservatori politici. Il motivo è chiaro: le possibili contestazioni durante la sua performance.

Già nelle semifinali, durante la sua esibizione si erano sentiti parecchi fischi e mugugni di spettatori pro Palestina. Una contestazione annunciata e che anche questa sera, in occasione della finalissima, non è mancata. Ce lo si aspettava. Sia all'inizio che al termine della sua canzone, quando l'audio si è leggermente abbassato e ha smesso di cantare, dalla televisione si sono potuti udire chiaramente dei fischi e dei "buu" verso la cantante.

Certo, non a causa della straordinaria canzone e delle sue incredibili doti canore. Il pubblico, quello neutrale che era presente nell'arena di Malmo solo per godersi la musica, l'ha ricoperta di applausi. E lei, nonostante un po' di contestazione, non si è lasciata intimidire. Ha cantato alla grande e ha terminato con un sonoro "Thank you" rivolto a tutto il pubblico.