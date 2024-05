L'Eredità, rivolta contro Francesca mentre rispondeva: "Ancora?! Basta"

16 maggio 2024 a

A L'Eeredità finisce nel mirino Francesca. La campionessa è approdata alla ghigliottina questa sera, giovedì 16 maggio, ma a quanto pare il suo ritorno non è stato preso bene dai telespettatori. Su X di fatto alcuni telespettatori hanno tuonato: "Ancora lei? Basta". E ancora: "Non se ne può più, sempre lei".

Ma la partita per Francesca si mette subito male. Infatti il montepremi di partenza è altissimo: ben 170mila euro. Ma diversi errori commessi da Francesca di fatto riducono di parecchio il bottino. Il montepremi che è riuscita a portare alla fase finale è stato di soli 21.250€, cifra parecchio inferiore rispetto a quella di partenza ma comunque di tutto rispetto. Le parole spia su cui giocarsi l'ormai famoso "minuto per pensare" erano 'COMUNE’, ‘VALLE’ ,’ROTOLI’, ‘RUSTICO’ e ‘STADIO’. La concorrente ha scelto "PIANO". Liorni l'ha subito gelata rivelando la parola vincente: "Prato".

E sui social qualcuno ha subito puntato il dito contro gli autori: "Per non dare i soldi se ne inventano di ogni". Come sempre le tifoserie ogni sera si dividono sulle parole che accompagnano la ghigliottina. Prossimo appuntamento domani sera. Tornerà ancora Francesca alla ghigliottina? Staremo a vedere cosa accadrà. Ma di certo la campionessa ormai è una presenza fissa nella fasi finali del gioco.