Affari Tuoi, la folle teoria su Angela: "Hanno aggiustato, partita di m..."

Angela e Tommaso sono i protagonisti dell'ultima puntata di Affari Tuoi dell'era Amadeus. Hanno cercato in tutti i modi di sfidare la fortuna e alla fine hanno avuto ragione loro. La partita di sabato 1 giugno si è giocata sul filo del rasoio. Via tanti pacchi blu ma anche tantissimi pacchi rossi. I concorrenti sono arrivati alla fine con il pacco da 200.000 che però è sfumato proprio negli ultimi colpi e quando da parte restavano solo 5.000 euro ecco che è arrivata la richiesta puntuale di andare alla Regione fortunata.

E così Amadeus ha concluso in bellezza questo suo percorso, con una vittoria da 50.000 grazie alla Sicilia che ha premiato i concorrenti. Un finale perfetto per questa esperienza di Ama al timone di Affari Tuoi.

Si è congedato senza fare grandi discorsi ma ha ringraziato il pubblico e tutta la Rai. Ma come sempre, anche in questa ultimissima puntata, la partita dei due concorrenti è stata molto commentata sui social. E come ogni sera si sono fatti avanti i complottisti con qualche telespettatore pronto a sostenere le teorie più assurde: "Questa vittoria finale della regione fortunata non se la potevano inventare neanche i migliori autori di narrativa di sempre", afferma un utente. Pronta la risposta al veleno: "o raga vi immaginate se hanno cambiato la regione di proposito per farli vincere e concludere bene sta partita di m...". Si chiude in bellezza...