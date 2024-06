Greta Rossetti, lo sfogo sui social: "Io sono in un posto meraviglioso e voi a casa a rosicare"

03 giugno 2024 a

Un weekend romantico a Capri è proprio quello che tanti italiani sognano di trascorrere in totale relax. Tra sole, mare e ottimo cibo, è facile distrarsi dai problemi che ogni giorno ci tormentano. Ma a trascorrere troppo tempo sui social network, c'è sempre il rischio di andare incontro ad altre preoccupazioni, che potrebbero rovinarci la nostra fuga d’amore. Soprattutto se il tuo lavoro è fare l'influencer. Proprio come accaduto all'ex concorrente del Grande Fratello Greta Rossetti e al suo fidanzato Sergio D'Ottavi.

Greta Rossetti si è lasciata andare a un lungo sfogo: ha parlato dei tanti commenti e messaggi negativi che riceve durante il giorno. Greta, infatti, ha spiegato di essere spesso presa di mira da alcuni hater. "Buongiorno a tutti. Vi do il buongiorno con questo sorriso perché mentre io sono a Capri e sto benissimo perché sono in un posto fantastico e mi sto rilassando tantissimo - ha spiegato l'influencer - Voi, invece, siete a casa e rosicate perché, prima, provate a segnalare e togliere il mio profilo Instagram, invece ora, segnalate il profilo di una ragazza carinissima oltretutto, che pubblica tutti i miei outfit, voi persone cattive andate in massa a segnalare il suo profilo solo perché siete invidiose. Che tristezza - ha aggiunto - mi domando perché siate così cattive".

L'ex concorrente di Temptation Island ha poi continuato il suo sfogo sui social infierendo ancora una volta contro i suoi detrattori: "Io comunque credo nella legge del karma e, quindi, cerco di seminare del bene così che mi ritorni, voi invece raccoglierete ciò che seminate. Siete proprio tristi", ha concluso.