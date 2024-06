PiazzaPulita, tra Nardella e Marino è lite in studio: "L'educazione..."

Roberto Tortora 04 giugno 2024 a

A Piazzapulita, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Corrado Formigli e con la partecipazione di ospiti in studio e in collegamento, duro scontro sul tema dei rifiuti e della riconversione tra Dario Nardella, sindaco di Firenze dal 2014 e Ignazio Marino, che invece è stato il primo cittadino della Capitale dal 2013 al 2015. Il primo attacca Marino proprio sulla sua esperienza da sindaco, ma fatica ad argomentare, interrotto dal suo avversario: “Non mi interrompere un po' di educazione, se posso finire. Hai chiuso una discarica e i rifiuti sono andati nel resto della provincia di Roma, parla con la comunità di Colleferro.

Negli Stati Uniti non insegnano l'educazione evidentemente (e Marino se la ride, ndr). Marino parla di cose di cui non sa, Firenze è la prima città che ha approvato l’unico atto contro gli affitti turistici brevi e lo abbiamo denunciato per primi. Nel centro storico di Firenze, unico caso in Italia, non si può più fare, abbiamo azzerato l’Imu seconda casa per agevolare i cittadini, il vecchio tribunale è sede di eventi culturali.

Dire di essere contro le discariche e non avere alternative non porta da nessuna parte, i rifiuti di Malagrotta sono andati a finire nella provincia di Roma ed è la cosa più vergognosa”. A quel punto Marino sbotta e chiede la parola a Formigli, che a fatica riesce a contenere le sovrapposizioni l’uno dell’altro. Queste le parole di Marino: “Il problema non è affrontato nella maniera giusta, la vostra strada è totalmente sbagliata. L’ultimo atto da sindaco che ho firmato prima di andar via è stato quello che portava a finanziare i biodigestori, strumenti che potrebbero trasformare in energia 500mila tonnellate di rifiuti, poi il progetto non l’ha portato a termine il Partito Democratico”.