Pier Silvio Berlusconi: "Pentito per Barbara d'Urso?", la risposta chiara

Pier Silvio Berlusconi rispondendo alle domande dei cronisti alla conferenza stampa in corso a Cologno Monzese torna sul caso Barbara d'Urso. La conduttrice di Pomeriggio Live come è noto ha terminato la sua esperienza a Mediaset cedendo lo scettro del pomeriggio di Canale Cinque a Myrta Merlino. E a chi gli chiede riguardo a un eventuale pentimento sulla scelta del cambio della guardia, Berlusconi risponde così: "Dal punto di vista personale io non ho mai avuto nulla contro Barbara. Io l’ho sempre chiamata così..insomma contro la signora D’Urso. E mi spiace che la sua uscita da Mediaset sia diventato un caso scritto e chiacchierato, ma si è trattato di una normale scelta televisiva".

Pier Silvio Berlusconi dunque cancella qualunque dietrologia da questa vicenda. Poi Berlusconi parla anche della retorica messa in piedi dalla sinistra su Telemeloni: "Io non penso, onestamente, che questa Rai possa essere giudicata; e certo non sta a me giudicare. Da cittadino e da editore, però, quello che consiglio a tutto il management Rai e anche alla politica è di porsi degli obiettivi che siano quelli giusti. E cioè di fare il più possibile servizio pubblico, di avere una Rai che risponda alla missione di servizio pubblico. Non caschino nella piccola trappola dei media che, non c’è niente di male, ma per fare titolo strumentalizzano una vittoria o una sconfitta".

Infine un pensiero per la sorella Marina nominata recentemente Cavalire del Lavoro come papà: "Sono felicissimo per l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro a mia sorella Marina perché se lo merita tutto. Ha un grande merito a livello professionale ma, e lo dico anche se sono di parte, anche a livello umano. Èuna persona di altissimo spessore e valore".