Otto e Mezzo, la piroetta di Giannini su Schlein: cosa diceva poco tempo fa

Massimo Giannini ora sale sul carro di Elly Schlein. A Otto e Mezzo l'editorialista di Repubblica si esibisce in un elogio della segretaria dem: "Noi l'abbiamo sferzata con le nostre domande proprio in questo studio di Otto e Mezzo. E ora devo dire che negli ultimi due mesi proprio la Schlein ha fatto centro su alcuni argomenti come la sanità o il lavoro. Due temi identitari che di fatto hanno lanciato la segretaria in questa corsa alle Europee".

Insomma, Giannini promuove la Schlein. E lo fa dopo il 24 per cento guadagnato dal Pd in questa tornata. Un risultato che è oltre le aspettative e che blinda la segreteria della Schlein. "Sarà lei adesso la federatrice delle opposizioni, se non gli viene riconosciuto questo ruolo assisteremo all'ennesima scissione dell'atomo. Schlein si è spostata sui temi sociali. I Cinque Stelle senza reddito di cittadinanza non funzionano...".

Dunque Schlein ha giocato bene le sue carte, almeno secondo quanto racconta Giannini. Peccato che qualche tempo fa criticava fortemente la Schlein: "Non dice una parola chiara, questo è il limite della sua segreteria". Tutto dimenticato. Si sale sul carro del vincitore in poche ore. Certo, è lecito cambiare idea, anche questo è il bello della democrazia.