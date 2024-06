Al Bano Carrisi: "Stavo per morire? Mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata"

12 giugno 2024 a

"Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla": Al Bano Carrisi lo ha detto in un video girato dalla sua casa a Cellino San Marco e postato su Instagram, rassicurando così tutti quelli che si erano preoccupati per le sue condizioni. Nelle scorse ore, in particolare, sarebbero circolate notizie false su un presunto malore che avrebbe ridotto l'artista in fin di vita.

Il cantante ha spiegato di essere venuto a conoscenza della fake news attraverso una telefonata: "L'ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata. Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande".

"Ancora una volta prigioniero di una fake news - ha proseguito l'artista - grazie a Dio sto bene, lo posso dimostrare come vedete qui. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace. Queste notizie fanno veramente schifo e si commentano da sole". E ancora: "I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?". A corredo del filmato, Al Bano ha scritto: "Le notizie false hanno le gambe cortissime… anzi senza gambe !!! Felicità".