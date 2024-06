Polposition, bufera a Reazione a Catena: "Ma che scelta di m..."

13 giugno 2024 a

Per le Polposition la strada a Reazione a catena si fa sempre più in salita. Infatti le concorrenti che da qualche sera hanno lo scettro di campionesse nel programma condotto da Pino Insegno di fatto il gioco finale della catena misteriosa sta diventando una vera e propria maledizione. Infatti nella puntata andata in onda mercoledì 12 giugno hanno nuovamente sbagliato tutto. Ma questa volta l'errore è più pesante perché la parola da indovinare era piuttosto semplice. Infatti nell'ultima catena, dopo aver comprato l'elemento decisivo che svela la parola intermedia "targa", sarebbe stato sufficiente un piccolo sforzo per arrivare alla soluzione finale "riconoscimento".

Una vittoria mancata quella delle Polposition che ha fatto letteralmente infuriare i telespettatori che seguono in modo costante il programma commentandolo sui social. E così mentre le concorrenti provavano a dare la soluzione con scarsi risultati, su X la parola "riconoscimento" in pochi istanti è diventata letteralmente virale. A fine puntata è scoppiato l'inferno: "L'ho sempre detto, il problema di questo programma non sono i conduttori, ma i concorrenti", tuona uno dei telespettatori. Ma non finisce qui. C'è anche chi se la prende con chi scegli le catene: "anche questa sera una catena facilissima che sono riusciti a sbagliare, che scelte di m***". Insomma come sempre i toni si accendono e forse vanno oltre la semplice critica sulla scelta finale dei concorrenti.