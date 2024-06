Eros Ramazzotti sferza la fidanzata dal palco: "Ehi, ca...."

16 giugno 2024 a

Umiliato in diretta sul palco: cade clamorosamente nel vuoto la dedica romantica di Eros Ramazzotti alla giovane fidanzata Dalila Gelsomino. E il video, pubblicato sulla propria pagina Instagram dalla stessa professionista immobiliare 35enne (26 in meno del cantante romano, ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli), testimonia una cosa: capita anche ai vip innamorati, ma la differenza tra loro e i comuni mortali è che il tutto diventa virale.

Eros è impegnato nel suo Battito Infinito world tour e sta cantando sul palco. A un certo punto, nel bel mezzo dell'esibizione, Ramazzotti si gira verso la platea e cerca con lo sguardo Dalila, a pochi metri di distanza.

Seguono alcuni secondi di gelo, con l'autore di Più bella cosa letteralmente interdetto: la fidanzata, infatti, non lo sta nemmeno guardando e non si è accorta di nulla, troppo intenta a scrivere qualcosa sul suo smartphone.

A quel punto Ramazzotti, più divertito che irritato, richiama la sua attenzione con un brusco "Cac***mi". Metodo piuttosto rude, ma efficace: la ragazza infatti, avvertita anche da un'amica che sta riprendendo la scena, si accorge della figuraccia con un sorriso imbarazzato, con decine di spettatori intorno che stanno guardando solo lei.