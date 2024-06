Virzì-Ramazzotti, il video della rissa al ristorante: è finita in disgrazia

22 giugno 2024 a

Spuntano ben due video della rissa al ristorante tra il regista Paolo Virzì, la sua ex moglie Micaela Ramazzotti e il suo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. Uno, come spiega Repubblica, è il video registrato dalle telecamere del ristorante in cui è avvenuta la lite, "L'Insalata Ricca”; l'altro invece sarebbe stato registrato con il cellulare dalla figlia di Virzì durante la discussione avvenuta lunedì sera.

All'alterco sono seguite le denunce incrociate dell’ex coppia vip, con tanto di referti medici e testimonianze di chi ha assistito alla scena. Quella sera il regista era in compagnia della figlia avuta dal precedente matrimonio e di uno dei figli nati dall’unione con la Ramazzotti. Mentre lei era con la figlia piccola e il nuovo compagno. Ora tutto sarebbe finito in mano ai rispettivi legali: Grazia Volo per il regista e il duo David Leggi e Anna Maria Bernardini De Pace per l’attrice.

La Ramazzotti e Pallitto sono stati visti nelle scorse ore sorridenti, mano nella mano, all'uscita da una palestra in zona Colli Albani: "Ci dispiace ma in questo momento preferiamo non parlare, ma abbiamo grande rispetto del lavoro della stampa", hanno detto i due ai giornalisti lì presenti. L’attrice si è definitivamente separata dal regista Virzì nel marzo 2023.