Morta Alessandra Valeri Manera, lutto a Mediaset: addio alla donna che "creò" Cristina D'Avena

Addio ad Alessandra Valeri Manera, autrice tv e paroliera, morta a 67 anni. Il decesso risale al 20 giugno, ma se ne è avuta notizia solo nelle ultime ore: la Valeri Manera se ne è andata a Rapallo, in provincia di Genova.

Celebre per aver scritto i testi delle canzoni più famose interpretate da Cristina D'Avena, le due collaborarono negli anni '80, un'epoca fortunatissima per i cartoni animati. Il lutto colpisce anche Mediaset, per cui fu responsabile della programmazione per ragazzi di tutte le reti del Biscione. C'è lei dietro a Bim bum bam e Ciao ciao, due programmi iconici per bambini di cui fu curatrice.

Alessandra Valeri Manera era nata a Milano il 21 novembre 1956, dagli anni '80 aveva iniziato la collaborazione con Mediaset. Sua la penna che ha scritto centinaia di testi delle sigle dei cartoni animati e di altrettante canzoni per bambini, tra le quali Magica Doremì, Occhi di gatto e L'incantevole Creamy. E ancora, nel corso della sua carriera ha scritto i testi di alcune canzoni dello Zecchino d'Oro.

E fu proprio la Valeri Manera a far esplodere il talento di Cristina D'Avena, così come quest'ultima aveva ricordato in un'intervista a La Stampa. "Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di Bambino Pinocchio ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico ha gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina", affermava Cristina D'Avena.