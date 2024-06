Max Giusti, blackout in aereo: "Rimaniamo calmi, ci facciamo male", panico a bordo

23 giugno 2024 a

Disavventura per Max Giusti, che è rimasto coinvolto in una situazione di panico e sconforto insieme ad altri turisti e viaggiatori che stavano andando in Sardegna, per via di un blackout elettrico a bordo di un aereo. "In questi mesi ho preso tantissimi aerei per lavoro, più o meno sempre in orario e venerdì ho deciso di prendermi un giorno di vacanza fino a domenica - ha fatto sapere Giusti nelle sue storie su Instagram -. Il mio volo ha due ore e mezzo di ritardo". Quello, però, è stato solo l'inizio.

Dopo quel ritardo di due ore e mezza, infatti, l'attore è riuscito a salire sul velivolo, ma proprio poco prima del decollo, un altro imprevisto poco piacevole: un blackout elettrico. In quei momenti di nervosismo il comico ha preso la parola, provando a tranquillizzare le altre persone a bordo e invitando tutti alla calma: "Vediamo che ci dicono, perché se ci alziamo di corsa tutti insieme siamo tanti e sotto non c'è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine, però, altrimenti ci facciamo male".

Per fortuna, poi, il problema è rientrato: la connessione elettrica è stata ripristinata e il volo è riuscito a partire, anche se con diverse ore di ritardo. Ai suoi follower su Instagram, quindi, Giusti ha detto: "Arrivati tutti vivi! Sono le 22.57". Infine ha ringraziato tutto il personale di volo per la professionalità e la cortesia: "Comunque grazie al personale e complimenti al comandante perché senza la sua tenacia e professionalità, insieme a quella del suo equipaggio, non saremmo mai partiti. E soprattutto avremmo rischiato scene di panico a causa del blackout che si è verificato mentre eravamo nella piazzola di parcheggio".