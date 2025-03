Pilota trascina un passeggero fuori dal bagno "coi pantaloni calati": per cosa lo denuncia

Un pilota ha trascinato un passeggero fuori dal bagno dall'aereo con i pantaloni ancora calati e lo ha denunciato per "occupazione di toilette". E' successo a bordo di un volo dell'United Airlines partito da Tulum, in Messico, e diretto a Houston, in Texas. A raccontare l'episodio è stato il passeggero protagonista della vicenda: ha spiegato di essere stato aggredito dal pilota dell'aereo che lo ha trascinato con forza dalla toilette "esponendo i suoi organi genitali alle altre persone in volo, perché era dentro da troppo tempo".

I fatti, come spiega il Guardian, risalgono allo scorso 28 gennaio. L'uomo trascinato fuori dalla toilette è Yisroel Liebb, del New Jersey, e ora ha fatto causa alla compagnia aerea e al dipartimento della sicurezza interna. Dopo che l'aereo è atterrato, infatti, diversi agenti dell'Homeland Security sono saliti a bordo e lo hanno portato via ammanettato. In un secondo momento, Liebb e un altro passeggero, Jaco Sebagg, entrambi ebrei ortodossi, sono stati messi in celle di sicurezza e costretti a consegnare i loro bagagli per la perquisizione.