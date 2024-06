Alessandro Borghese rivela la cosa più fastidiosa di "4 Ristoranti"

28 giugno 2024 a

Alessandro Borghese ospite di "Tintoria", il podcast di e con Stefano Rapone e Daniele Tinti, co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast. Conversando con i due conduttori grandi fan dello chef, Borghese ha fatto alcune rivelazioni inedite sul programma 4 Ristoranti. E così ecco rivelato il "segreto" del "freeze", quando l'inquadratura si blocca e lo chef sottolinea qualche errore: "Il “freeze” funziona che si devono fermare. Io dico “freeze” e tutti quelli che stanno seduti devono stare immobili, tipo 1 2 3 stella. Io ho la telecamera e quindi mi giro e dico: “Sarò ancora all’antica ma, secondo me, va versato il vino prima alle signore e poi ai maschietti”. Appena vedo una cazzata, chiamo il “freeze”, tipo quelli che stappano le bottiglie come se fosse sempre Capodanno: è una cosa che odio. Peraltro, poi, il cameriere che ha versato prima a me, invece che alla signora accanto a me, deve rimanere lì mentre lo sta sorseggiando. Poi a un certo punto si dà il via e tutti si devono muovere. Il cameriere mi guarda in cagnesco, poi va di là e il proprietario del ristorante se lo inchiappetta. Per la serie: “Appena arrivato Borghese un freeze per colpa tua?”.

Infine Borghese parla anche dei problemi con la linea nel corso delle registrazioni delle puntate: "Mah, io sono ciccio magro perché non sono né ciccio né magro, per cui non mi pongo tutto ’sto problema. Al di là di questo, non è che posso far finta de mangia’ anche perché è una responsabilità: hai a che fare con gente che ha fatto tanti sacrifici. Bisogna tener conto pure dell’aspetto umano: non puoi asfaltare, che so, 20 anni di attività".