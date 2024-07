Elodie a Bari, vento sul palco: il vestito si solleva, visione "killer"

05 luglio 2024 a

a

a

"C'è una piccola Elodie? Esiste già o è nella pancia? E' nella pancia? Allora dopo devo da' un bacetto alla pancia". Colpo di scena al Road to Battiti a Bari, evento organizzato da Radio Norba.

Sul palco pugliese Elodie, superstar del pop italiano, con vestitino bianco svolazzante, agitato dal forte vento, con maliziose trasparenze che mettono in mostra il suo fisico invidiabile. A un certo punto della serata vede nel pubblico il cartello di una affezionatissima fan, "Elodie, puoi dare un bacio alla mia piccola Elodie?".

Elodie sul palco di Milano si presenta così: regina sexy, fa impazzire San Siro | Guarda

La richiesta, curiosa, porta l'interprete romana di Due e Black Nirvana a rivolgersi direttamente alla ragazza, nel tripudio generale. Quando la giovane le spiega che sta per nascere sua figlia e le darà il nome proprio di Elodie, la Di Patrizi si lancia in una promessa dolcissima.

Arisa sale così sul palco di San Siro: abito trasparente, è praticamente nuda | Guarda

Ovazione generale, con l'artista che finito il concerto ha raggiunto davvero la fan: "Tanti auguri, speriamo che non venga troppo str***za, che c'è 'sto rischio". Dopo averla abbracciata, la fan ha spiegato: "L'ho scoperto il giorno in cui dovevo venire al tuo concerto", "E allora dovevi", ha replicato Elodie che dopo averle firmato il cartellone. "Sei stata super gentile – il ringraziamento della futura mamma -. Hai mantenuto la parola e mi cercavi, vedere la tua felicità negli occhi per aver dato il tuo nome alla mia piccola è stato indescrivibile. Sei meravigliosa!".