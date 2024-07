Giovanna Pancheri, la faccia dopo la frase di Giuliano Amato fuorionda

Claudio Brigliadori 27 luglio 2024 a

Quando c’è da fare il galantuomo, non ci va troppo per il sottile, il Dottor Sottile. Il video del giorno, della settimana, forse dell’anno arriva da Sky Tg24, e il merito è tutto di Giuliano Amato. L’uomo con il curriculum più lungo e prestigioso della politica italiana (gli manca solo il Quirinale, e in fondo mai dire mai) è ospite di Giovanna Pancheri, conduttrice del programma di approfondimento del mattino Start.

I temi sono svariati: politica interna, estera, finanza, Europa. Le competenze dell’ex socialista, poi Pd, sono d’altronde multiformi: tra Prima e Seconda Repubblica, è stato a varie riprese ministro del Tesoro, per le riforme istituzionali, dell’Interno, presidente del Consiglio, giudice della Corte Costituzionale e presidente della Consulta. Con un simile standing istituzionale, pochi potrebbero sospettare che nel privato Amato sia persona ironica, quasi frizzante. Serviva allora un mezzo fuorionda per rivelarne gli aspetti più divertenti. «Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo», annuncia al pubblico la Pancheri. Amato, pensando che le fatiche dell’intervista siano terminate, quasi sospirando le domanda: «Ok Mademoiselle, quando stacchi?».

«Siamo ancora in onda...», balbetta la giornalista alzando l’indice, quasi a tentare di frenare l’esuberanza insospettabile del suo ospite. La Pancheri scambia sguardi terrorizzati con la regia, passano alcuni secondi di gelo. Amato invece non muove un muscolo, imperturbabile, e con nonchalance replica: «Siamo ancora in onda?». «Adesso glielo dico - prova a riprendere il filo del discorso il volto di Sky, evidentemente imbarazzata ma tenacemente professionale fino all’ultimo -, appena c’è la pubblicità. Comunque venerdì... ultima puntata, lo diciamo anche ai telespettatori». Il presidente è avvertito.