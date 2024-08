Sharon Stone, "un viaggio duro": mistero sull'occhio nero, la foto che preoccupa tutti

02 agosto 2024 a

a

a

Misterioso occhio nero per Sharon Stone. "Questo viaggio è stato duro, ma io sono più dura", ha scritto l'attrice a corredo della foto pubblicata su Instagram. Nello scatto, la diva di Hollywood si mostra all'interno di un ascensore con un livido scuro che le circonda l'occhio sinistro. Nessun dettaglio in più: la Stone non ha spiegato cosa le sia successo durante il viaggio difficile che pare abbia affrontato.

I fan hanno commentato chiedendo spiegazioni, ma nulla. In molti, comunque, si sono detti preoccupati e hanno inviato all'attrice messaggi di vicinanza e pronta guarigione. In un altro post, poi, la diva ha fatto sapere di trovarsi in vacanza in Turchia. A corredo di una foto in cui si vede una piscina privata interrata, con un ampio patio adiacente e un'area erbosa, ha scritto: "Se qualcuno sta considerando la Turchia per una vacanza, questo è il cortile della mia camera d'albergo".

Delirio a In Onda per Sharon Stone contro Trump: ecco come la sinistra si va a schiantare

In ogni caso, sembra che Sharon Stone stia trascorrendo delle belle vacanze in queste settimane: è stata in diverse località dell'Europa, dalla Costa Azzurra alla Sicilia, dove ha ricevuto un premio alla carriera durante il Festival del cinema di Taormina. Altra tappa Roma, dove si è concessa un momento di relax col figlio Laird, 19 anni. Insieme a lui si è mostrata in uno scatto pubblicato sempre sui social. Uno scatto in cui i due passeggiano per le vie della Capitale.